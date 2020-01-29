استقطاب الكفاءات للعمل الشرطي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تشارك شرطة أبوظبي في الدورة الـ 14 من معرض «توظيف أبوظبي 2019»، وأوضح العميد محمد سعيد الكعبي مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية، أن استراتيجية شرطة أبوظبي تركز على استقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في مجالات العمل الشرطي، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتطويرها.

وذكر أن المشاركة في معارض التوظيف تعزز التواصل بين الشرطة ومؤسسات الدولة العامة والخاصة انطلاقاً من اهتمام شرطة أبوظبي بالعنصر البشري والتعريف بخدماتها وتكاملية أدوارها في الاستقطاب والتعيين المقدمة للمجتمع وفق أفضل الممارسات الشرطية والأمنية لشغل وظائف متخصصه، تماشياً مع سياسة الحكومة في توطين الوظائف.