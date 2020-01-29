محمد الشرقي: مسيرة المرأة الإماراتية تزخر بمبادرات مبدعة

المصدر: (الفجيرة - وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن مسيرة المرأة الإماراتية تزخر بالكثير من الإنجازات والمبادرات المبدعة بفضل دعم القيادة الرشيدة لها حتى باتت شريكاً رئيسياً في مختلف مجالات الحياة والعمل الوطني.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه معرض «صفر 9» بنسخته الـ7، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والذي يقام تحت رعاية كريمة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي تحت شعار «انسجام»، وذلك في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة.

وشدد سموه على أهمية تعزيز دور المرأة في إثبات قدرتها على قيادة أعمالها خدمة للوطن والمواطن، مشيداً بدور الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي في دعم فعاليات معرض «صفر 9» ما جعله منصة لانطلاق المرأة الإماراتية من قلب الفجيرة إلى المجتمع العربي.

وتفقد سمو ولي عهد الفجيرة أجنحة المعرض المختلفة، واطلع على أبرز معروضات سيدات الأعمال المشاركات التي تؤكد نجاحهن وعطاءهن المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، مشيداً بتجربة المعرض الذي يهتم بالمواهب والمبدعات وسيدات الأعمال في دولة الإمارات ودول المنطقة.

ويشتمل برنامج المعرض على أنشطة تفاعلية مكثفة، من ضمنها منصة «المنتدى»، التي تهدف إلى نشر المعرفة ومشاركة الخبرات مع أسرة «صفر 9»، حيث يلتقي الحضور بـ90 من المصممات العربيات والفنانات وسيدات الأعمال، ويشهد 10 من العروض الترفيهية.