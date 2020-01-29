سرور بن محمد وسيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والعتيبة

المصدر: أبوظبي - البيان

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد أحمد بن سعيد القاسمي، بمناسبة زفاف نجله عبد الله إلى كريمة يوسف بن عتيبة عبد الله العتيبة.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقصر الإمارات في أبوظبي، الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.

والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.