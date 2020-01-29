«عنايتي» منصة ترصد مؤشرات الجسم الصحية

المصدر: (دبي – البيان )

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المنصة الصحية الوقائية «عنايتي» المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتتضمن مجموعة أنظمة وتطبيقات ذكية يتم ربطها من خلال مستشعر في جسم مرضى القلب أو الذين يعانون من أعراض صحية أو أمراض وراثية، يوضح مؤشرات الجسم الصحية ويرسل تنبيهات عند وقوع الخطر لتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

ويستفيد من منصة «عنايتي» من يعانون من الأمراض المزمنة والنساء الحوامل وأصحاب الهمم والموظفون الميدانيون من الجيش والشرطة، بالإضافة لفئة العمال من خلال برنامج «وقف الصحي» المدعوم من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.