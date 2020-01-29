«صحة دبي» تبحث التعاون الطبي مع كندا

المصدر: دبي – البيان

واصلت هيئة الصحة بدبي أمس مباحثاتها المشتركة مع عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الصحية المشاركة بمعرض الصحة العربي .

ضمن جهودها المستمرة للتعرف والاطلاع على آخر المستجدات العالمية في المجال الصحي والاستفادة منها في دعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي وترسيخ نموذج صحي مبتكر يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

والتقى معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي بوفد يمثل كبرى الشركات والمؤسسات الصحية الكندية برئاسة جان فيليب لينتو القنصل العام الكندي بدبي.

وبحضور اندرو بادموس رئيس الكلية الملكية الكندية وعدد من ممثلي الرابطة الدولية الكندية للتعليم الطبي.

وأكد معاليه خلال اللقاء الحرص الكبير الذي توليه هيئة الصحة بدبي للاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في القطاع الصحي بما فيها التجربة الكندية المتميزة التي تتطلع إليها الهيئة بمزيد من الاهتمام والتقدير والرغبة في فتح آفاق واسعة من التعاون المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بالتدريب والأبحاث الطبية، وتوأمة البرامج الأكاديمية وإرسال الطلبة المبتعثين إلى المؤسسات الكندية.

واستضافة البرامج التدريبية لتقليل فترة التخصص بالكليات الكندية المعتمدة ذات العلاقة.

واستعرض معاليه خلال اللقاء الجهود والمبادرات والمشاريع الصحية الطموحة التي تتبناها هيئة الصحة بدبي للوصول إلى رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة، وخلق نموذج صحي مبتكر يلبي الاحتياجات الحالية للسكان، ويستجيب لتحديات المستقبل، ويتبنى أحدث التطبيقات والتقنيات العالمية لخدمة الصحة وتحسين جودة الحياة.

وأكد معاليه حرص الهيئة على تبني أحدث النظم والبرامج الصحية، والتوظيف والاستثمار الأمثل في الموارد والكفاءات البشرية والحلول الذكية، وإيجاد الشراكات المحلية والعالمية للاستفادة من خبراتها المتميزة، ونماذجها الصحية المبتكرة والاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية المستقبلية.