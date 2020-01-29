«الصحة» و«دو» تتعاونان بالخدمات الذكية

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بهدف التعاون المشترك في مجال الخدمات الذكية، لتوفير أحدث تطبيقات الصحة الرقمية بهدف الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمرضى لتعزيز جودة الحياة، في إطار الاستحواذ على أفضل التقنيات بوتيرة سريعة تمكنها من توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

وقع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، فيما وقع فريد فريدوني نائب الرئيس التنفيذي نيابةً عن «دو». وتتضمن المذكرة تطبيق حلول الخدمات الذكية في مجال الصحة .

والتي تشمل تطبيقات متقدمة ومن ضمنها الوصفات الإلكترونية والمطالبات الإلكترونية ومراقبة المريض عن بُعد والسجلات الإلكترونية الصحية المتنقلة ومنصة التطبيب عن بُعد، وتهدف هذه التطبيقات إلى تبسيط عملية معاملات الرعاية الصحية، وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وفق معايير الجودة العالمية للرعاية الصحية.