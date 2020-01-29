السفير الألماني يثني على جهود جمعية «رحمة»

المصدر: أبوظبي - وام

أثنى إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة على الجهود التي تقوم بها جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، برئاسة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ولاسيما تلك التي تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه؛ مثل المحاضرات والفعاليات التوعوية المتنوعة، لما لها من أهمية كبيرة وأثر في تقديم النصائح القيّمة التي تساعد على تجنّب الإصابة بهذا المرض.

جاء ذلك، خلال زيارته مؤخراً لمقر الجمعية في أبوظبي، اطلع خلالها على الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، والجهود التي تبذلها من أجل دعم مرضى السرطان، مادياً ومعنوياً؛ بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم على مواجهة هذا المرض، إضافة إلى الأنشطة التي تقوم بها الجمعية لتوعية العامة للوقاية منه.

وقدم عبدالله سالم الكعبي، مدير عام الجمعية، شرحاً عن أهداف الجمعية وآلية عملها والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها في إطار دعم المرضى ونشر التوعية في المجتمع، وحجم المساعدات المقدمة لعلاج المصابين بهذا المرض، وأبرز التحديات التي تواجه الجمعية.

وأهدى الكعبي درع جمعية «رحمة» إلى السفير الألماني؛ تثميناً لموقفه الداعم للجمعية وتبرعه لها كمساهمة كريمة منه في الدور الخيري والإنساني الذي تقوم به.

وأشار إلى أن حجم المساعدات المالية التي قدمتها الجمعية للمرضى منذ تأسيسها، وحتى الآن، بلغت نحو 5.3 ملايين درهم، قُدمت إلى 206 مرضى، كما بيّنَ أن الجمعية تحرص على زيادة حجم هذه المساعدات لتصل إلى أكبر عدد من المرضى؛ ولذا فإنها تقوم بتكثيف الجهود والأنشطة لتحفيز المجتمع على المساهمة في تقديم التبرعات للجمعية، بما يساعدها على تقديم مساعداتها المالية.