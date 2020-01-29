مناقشة دور الأسرة في حماية الأبناء بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة - البيان)

شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية فعاليات الملتقى الاجتماعي الأول تحت شعار «ارعَ حدثاً تبنِ وطناً» الذي سلط الضوء على دور الأسرة في حماية الأبناء من خطر الإدمان، وناقش سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ونظمت الملتقى جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وجمعية الاجتماعيين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، صباح أمس، بحضور خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وعدد كبير من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية بالفجيرة وطلبة جامعات الفجيرة والمهتمين. وتحدث خلال الملتقى أ. د. حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل.

وعزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، ود. جاسم ميرزا رئيس جمعية الاجتماعيين، والعقيد د. سعيد الحساني نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الفجيرة، وأدارت الملتقى هدى الدهماني نائبة رئيس الجمعية مديرة الملتقى، فيما أدار الحوار د. علي الزعابي نائب مساعد مدير جامعة الشارقة مدير فرع كلباء.

وتناول المتحدثون عدة قضايا مجتمعية تصب في مصلحة حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر المتمثلة في إدمان المخدرات، وجرائم الأحداث الإلكترونية، ومدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في انحراف الأبناء.