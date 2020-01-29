برامج لتطوير المهارات المصرفية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حظيت منصة مصرف أبوظبي الإسلامي في معرض توظيف أبوظبي (الراعي البلاتيني للمعرض) بإقبال كبير من المواطنين الراغبين بالعمل في مجال البنوك.

وأكدت بشرى الشحي، مديرة التوطين والتوظيف في المصرف، أن المصرف عرض على الزوار أهم الفرص الوظيفية المتاحة في تخصصات مختلفة.

وقالت الشحي: «يوفر المصرف العديد من المزايا للموظفين، منها البرامج التدريبية لتطوير وتعزيز مهارات الموظفين المواطنين، للمساهمة في تشكيل قادة المستقبل في مختلف أقسام المصرف».

لافتة إلى أن أبرز البرامج الأكاديمية، تتمثل في برنامج قيادات، برنامج تمكين للقيادات النسائية، برنامج مصرف أبوظبي الإسلامي لإعداد القادة، وبرنامج تأهيل مدراء الفروع وبرامج التدريب، وأخيراً برامج التدريب لخرّيجي الدراسات العليا.