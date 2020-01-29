«الصحة» تبحث التعاون الطبي مع الولايات المتحدة وبريطانيا

المصدر: دبي - وام

بحث الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال لقائه إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي للتجارة الدولية.

فرص التعاون المشترك في مجال دعم الاستثمار في القطاع الطبي عبر الشراكات والاتفاقات الفاعلة للاستفادة من الخبرات الطبية والعلمية، وتنظيم الزيارات للأطباء والاستشاريين في بعض التخصصات الطبية، بالإضافة إلى استفادة الإمارات من الخبرات الأمريكية في المجال الصحي، لاسيما في مجال زراعة الأعضاء في بعض المستشفيات المرموقة.

تعزيز التعاون

وأشار الدكتور محمد العلماء إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي استكمالاً لزيارات سابقة تؤكد على أهمية الاستمرارية في تعزيز التعاون المشترك، وخاصة في مجالات استقطاب التقنيات الحديثة وأهمها الذكاء الاصطناعي، والتطبيب عن بعد لتطوير مستوى الخدمات الصحية.

تطوير العلاقات

وإلى ذلك، بحث الدكتور العلماء خلال لقائه باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة يرافقه سيمون بيني المفوض التجاري في السفارة البريطانية، آفاق التعاون المثمر وتطوير العلاقات الصحية، واستشراف الفرص المستقبلية لترجمة الرغبة المشتركة والارتقاء بها.

موضحاً حرص الوزارة على عقد شراكات صحية بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي، وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع التنافسية ومواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية.