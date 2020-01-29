«صحة أبوظبي»: بيانات ضخمة للوقاية من أمراض الفم

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن مشاركة دائرة الصحة في أبوظبي، «الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي»، في معرض الصحة العربي، كشفت الدائرة عن سبل التعاون المشترك مع شركة «سال» المختصة بالذكاء الاصطناعي.

حيث تعمل الجهتان على مشروع تمكين البيانات الضخمة للوقاية من أمراض الفم والأسنان، وهو أداة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لرسم تصور مفصل حول أطباء الأسنان وفق متغيرات محددة عدة، بما في ذلك الاختصاص والتشخيص والعلاج وإعادة العلاج للتعرف على مدى الكفاءة والثغرات في التدريب وغير ذلك.

وفي هذا الصدد، قال محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «سعداء بالعمل مع «سال»،.

حيث نؤمن أن هناك حاجة ملحة لدراسة وتحليل الكثير من المجالات في قطاع الرعاية الصحية، ووضع تصور واضح لما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدمه ليعزز كفاءة هذه المجالات، بما ينعكس إيجاباً على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للجمهور».

ومن جهته، قال فيكرامان بودوفال الرئيس التنفيذي لشركة «سال»: «ملتزمون بتطوير حلول مبتكرة لتعزيز والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بهدف إحداث تأثير إيجابي في المجتمع».

وإلى ذلك شهدت منصة «صحة أبوظبي» في المعرض تكريم عدد من المبتكرين وأصحاب الأفكار والمواهب الشابة في مجال الرعاية الصحية المشاركين في الدورة الثانية من هاكاثون الصحة الذي نظمه مختبر الذكاء الاصطناعي التابع للدائرة أخيراً.