اتفاقية بين «أبوظبي للصحة العامة» و«الصحة البريطانية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقّع مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة العامة في إنجلترا اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز سبل العمل المشترك بين الطرفين في عدة جوانب مختلفة في مجالات الصحة العامة.

وقّع الاتفاقية كل من مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة جنيفير سميث، نائبة رئيس هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وبحضور محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وأندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي، وممثلين عن كلا الطرفين.

وتركز الاتفاقية على تعزيز جهود التعاون والتنسيق بين المركز والهيئة في عدة مجالات بغرض مواصلة تحسين صحة ورفاهية أفراد المجتمع، وإجراء البحوث المتخصصة، وتطوير قاعدة متينة من الأدلة والبيانات الطبية، فضلاً عن تدريب القوى العاملة وفق أفضل المعايير العالمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «نؤمن بأهمية تعزيز الصحة والعافية لكل أفراد المجتمع والوقاية ومكافحة الأمراض المزمنة والسارية والإصابات من خلال برامج توعوية ووقائية هادفة، ومن هنا، جاء حرصنا على تعزيز التعاون المشترك من مختلف المؤسسات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، حيث تُعد هيئة الصحة العامة في إنجلترا من بين المؤسسات الرائدة في مجالات الصحة العامة».