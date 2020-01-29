45 ثانية لحجز المواعيد في «دبي الطبية»

المصدر: (دبي – البيان)

أطلقت مدينة دبي الطبية، نسختها الإلكترونية المحدّثة لنظام حجز المواعيد الطبية عبر نظام «أوكادوك» المتخصص للحجز.

والذي أصبح متوفراً على موقع المدينة الإلكتروني www.dhcc.ae حيث أصبح بمقدور المرضى البحث عن مقدمي الخدمات الصحية المتواجدين في المدينة من اختصاصيين وشركات التأمين والمستشفيات والعيادات، بالإضافة إلى خاصية اختيار الطبيب بناء على لغته المفضلة.

وتوفر الخدمة إمكانية الحجز الآني لـ 32 اختصاصاً في 11 مركزاً صحياً داخل مدينة الطبية وبطريقة مبسطة لا تستغرق أكثر من 45 ثانية، يحصل بعدها المريض على التنبيهات والتذكيرات الدورية قبل الموعد، كما يمكنه إلغاء أو تعديل الحجز في أي وقت من خلال نفس النظام، كما يمكن للمرضى الحصول آنياً على مواعيد مسبقة في حال الإلغاء أو تعديل الحجز.