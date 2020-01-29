256مسجداً شيدتها «الرحمة للأعمال الخيرية» خلال 2019

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

تصدرت مبادرات بناء المساجد برامج جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، خلال العام 2019، بمجموع 256 مسجداً تم إنشاؤها داخل الدولة وخارجها.

حيث بلغ إجمالي البرامج 9 ملايين و209 آلاف درهم بدعم الجمعية وأصحاب الأيادي البيضاء من أبناء دولة الإمارات.

وأوضح عبد الله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، أن الجمعية تعتبر الأكثر انتشاراً خارج حدود دولة الإمارات.

وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والسفارات والقنصليات الإماراتية، لتحديد احتياجات الشعوب من المدارس ودور الأيتام والمساجد وحفر الآبار وكفالة الطلاب والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المنتجة.

بصمة خير

وأشار إلى أن بصمات أبناء دولة الإمارات الخيرية لا تنتهي، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها الجمعية العام الماضي 9 ملايين و209 آلاف درهم، أسهمت في بناء 256 مسجداً داخل وخارج الدولة.

وتدعيم ملحقات المساجد بالمصاحف والمنابر والسجاد وكل احتياجاته، وحفر 273 بئراً بمبلغ مليون و136 ألف درهم، وتركيب 278 مضخة، وبناء 18 دار أيتام، و14 فصلاً دراسياً ضمن مبادرة «علمني»، و6 مجمعات تضم فصولاً دراسية نظامية وسكناً للطلاب ومسجداً في كل مجمع، بالإضافة لإنشاء عيادة طبية، و5 حمامات عامة.

وأكد الطنيجي أن دعم أصحاب الأيادي البيضاء من أبناء دولة الإمارات شجعنا على مواصلة جهود الجمعية ودورها في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها.

لافتاً إلى أن ذلك الدعم أسهم كذلك في توفير الدخل المتجدد للمشاريع والبرامج السنوية، وخاصة في البرامج الموجهة للأيتام والأسر المتعففة والمنتجة بالتبرع بعدد 28 ماكينة خياطة و15 منحلاً لإنتاج العسل ضمن برنامج قطرة حياة، بالإضافة لدعم المرضى لمساندتهم على تحمل تكاليف العلاج.