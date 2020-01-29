365 عينة غذائية وبيئية غير مطابقة للمواصفات في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشفت المهندسة فاطمة شراري مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة أن المختبر قام بفحص 7300 عينة غذائية وبيئية خلال 2019 حسب المعايير والاشتراطات العالمية .

وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الفنية في مجال الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية، بهدف التأكد من جودة وسلامة العينات المتداولة حيث أثبتت نتائج الفحص المخبري أن 365 عينة غير مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة، لعدة أسباب سواء كيميائية أو فيزيائية أو ميكروبية.

وذلك في إطار جهود مركز مختبرات الأغذية والبيئة في بلدية الفجيرة لضمان جودة سلامة الغذاء والمياه ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الإماراتية والعالمية، وذلك بتوفير الرقابة الدائمة على الأغذية والأطعمة المتداولة في الإمارة، والعمل على تقليص المخاطر الصحية الناجمة عن الغذاء والمياه بفحص وتحليل المنتجات الغذائية مخبرياً للحفاظ على سلامة المستهلكين.

وأشارت إلى أهمية دور المختبر في المحافظة على سلامة الغذاء وجودة المياه بالتعاون والتنسيق مع مفتشي قسم الصحة العامة، حيث يتم عمل مسوحات على أسواق إمارة الفجيرة بشكل دوري، لمراقبة المنتجات المتداولة في الإمارة وفقاً للاشتراطات الصحية المعتمدة لديها وحفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

مسح

وأكدت شراري أن أهم عمليات المسح التي تمت خلال العام عملية المسح على الأيدي العاملة وأسطح تحضير الغذاء في الكافتيريات والمطاعم بهدف دراسة الحمولة الميكروبية الموجودة في أماكن العمل، وأيدي العمال لما له من أثر مباشر على صحة المستهلكين من أماكن مختلفة من المباشرين في تحضير الطعام.

وتم من خلال المسح الكشف عن بكتيريا الانتريوباكترييسي، وبكتيريا الإيكولاي الممرضة، وقد تم رفع النتائج والتوصيات لتكثيف الرقابة على أسواق الإمارة من قبل مفتشي قسم الصحة العامة.

وقالت إن الأنشطة والبرامج التي ينظمها المختبر تسعى جاهدة لنشر رسائل توعوية وتثقيفية للمجتمع عن طريق ورش العمل أو عبر منصات التواصل الاجتماعي للبلدية، فقد نجح المختبر في تنظيم عدد من البرامج وورش العمل مثل برامج تعريفية عن البلاستيك المستخدم في الطعام، والتسمم الغذائي، والمواد المضافة والوعي بالبطاقة الغذائية والحقائق الغذائية للمستهلك.

وقد تم الانتهاء من التدقيق الخارجي من قبل الجهة المانحة للأيزو وفقاً للتحديث الجديد لشهادة الاعتماد في كفاءة الفحوص المخبرية 17025:2017 ISO على المتطلبات الإدارية والفنية والذي تم خلاله تقديم وإضافة 6 فحوصات جديدة إلى قائمة الفحوصات السابقة المعتمدة، وتحديث شهادة الاعتماد وفقاً للإصدار الجديد.

من جهة آخرى نفذت إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية دبا الفجيرة متمثلة بقسم التراخيص التجارية جولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق الأخرى التابعة لها، للتأكد من وجود الرخصة التجارية وسريان مفعولها، حيث بلغت الزيارات والجولات التفتيشية العام الماضي 3406 منشآت.

وتم إنذار 1180 محلاً تجارياً، وتحرير 225 مخالفة، بالإضافة إلى إغلاق 4 منشآت التي لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها، وعدم وجود رخصة تجارية صادرة من بلدية دبا.

وأيضاً مخالفة نوع النشاط بدون رخصة، وعدم التزام بعض المنشآت بتجديد الرخص، إلى جانب إصدار جوائز تشجيعية بدون تصريح، وإجراء تنزيلات بدون تصريح، بالإضافة إلى توزيع منشورات بدون تصريح.

توعية

تحرص بلدية الفجيرة على إجراء وتنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري ومتواصل ومفاجئ طوال العام لنشر التوعية بين العاملين وتعريفهم بضرورة تطبيق الإرشادات والقوانين، بما يحافظ على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الحملات التوعوية في وسائل التواصل الاجتماعي.