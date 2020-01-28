صحة دبي تطلق برنامج "بشرى" لخدمات الإخصاب

المصدر: دبي -البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، اليوم، أحدث برامج الحلول الذكية لمختبر علم الأجنة بمركز دبي للأخصاب (بشرى)، وذلك في تحول مهم وطفرة نوعية جديدة أنجزتها الهيئة على مستوى إجراءات التعامل مع العينات البشرية وتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

جاء ذلك على جانب مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020، الذي تشهده دبي حالياً، والذي تشارك فيه الهيئة بمنصة مميزة تضم مجموعة من البرامج والتطبيقات والخدمات الذكية الجديدة.

ومع إطلاق البرنامج، أصبح بمقدور المرضى والمترددين على المركز والباحثين عن فرص الإنجاب، الحصول على بيانات ومعلومات عن مرحلة علاجهم بشكل آمن وسري فيما يخص علاج أطفال الأنابيب الذي يتم تحديثه يومياً، وكذلك (نتائج التشخيص، نقل الرسائل)، التي ستتم عبر تقنية (DICOM)، التصوير الرقمي والاتصالات في الطب هو معيار مفتوح لتبادل المعلومات في الطب.

يهدف البرنامج إلى تحقيق التكامل وتوحيد جميع بيانات المتعاملين ذات الاختصاص الفريد ضمن ملف طبي موحد إلى جانب برنامج (الملف الطبي الإلكتروني الشامل – سلامة)، ومواكبة التحولات اللاورقية التي تشهدها هيئة الصحة بدبي، ضمن التحولات العامة لمدينة دبي وتوجهاتها، إضافة إلى تحقيق التكامل اللازم لتوفير قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع متعاملي المركز.

في الوقت نفسه يضمن البرنامج توفير قاعدة بيانات، كونه بمثابة منصة إلكترونية تتيح لمقدمي الخدمة جميع البيانات ذات الصلة بالتشخيص.