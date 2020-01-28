القنصل الصيني بدبي لـ "البيان": الحكومة الصينية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المختصة للتصدي لفيروس كورونا

المصدر: دبي - ميرفت عبدالحميد

أكد القنصل الصيني العام في دبي لي شيوى هانغ في تصريح خاص لـ"البيان" أن الحكومة الصينية تبذل جهودا جبارة لتسريع وتيرة جهود البحوث العلمية لمكافحة فيروس "كورونا الجديد "، ومنع انتشاره، من خلال سلسلة من الإجراءات العلاجية والاحترازية، وتعبئة الفرق والكوادر الطبية المتخصصة لمساندة المدينة الموبوئة "ووهان"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة الصينية تعمل بشكل وثيق ومشترك مع منظمة الصحة العالمية ومختلف الأطراف للتصدي للفيروس وحماية الأمن الصحي الأقليمي والعالمي.

وأوضح أنه منذ انتشار وباء الالتهاب الرئوي في ووهان الصينية بسبب عدوى فيروس كورونا أولت الحكومة الصينية اهتماماً بالغاً بصحة المواطنين والمقيمين والزائرين، حيث ترأس شي جين بينغ الرئيس الصيني اجتماعاً خاصاً شكلت على أثره الحكومة الصينية فريقاً للتصدي للوباء ومكافحة الفيروس من خلال العزل، وإجراء الاختبارات للوقوف على طبيعة الفيروس، كما اتخذت كافة التدابير المتعلقة بتعزيز الجهود لمنع انتشاره في عموم البلاد، ومعالجة المصابين به.

وأشار إلى أن الحكومة الصينية أتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار "كورونا"، تشمل الإغلاق المؤقت للمطارات ومحطات القطارات وغيرها من منافذ الخروج من المدينة والدخول إليها من أجل السيطرة على الوباء، مؤكدا قدرة وكفاءة الجهات الصحية بالصين في القضاء عليه.

وأضاف أنه انطلاقاً من موقف الحكومة الصينية المبني على الشفافية والوضوح ومسؤوليها تجاه الأمن الصحي العالمي، فقد قامت دون تأخير بنشر المعلومات المتعلقة بمكافحة الفيروس وشاركت المعلومات الخاصة بجينات "كورونا الجديد"، مشيرا إلى أن إجراءات التصدي التي قامت بها حظيت بدعم وإشارة المجتمع الدولي، الذي يرى أن حالات العدوى والإصابة بفيروس كورونا الجديد بمدينة ووهان الصينية لا يرتقي لإعلان حالة الطوارئ العالمية.

وقال أن القنصلية العامة بدبي تتابع عن كثب كافة المستجدات ذات الصلة بالإصابة بالفيروس وتنشر كل المعلومات التنبيهية حول هذا الأمر على موقع القنصلية الرسمي باستمرار، داعيا الجالية الصينية بدبي بضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بمنع وانتشار الفيروس، وتأجيل العودة إلى "ووهان"، وبقية المناطق التي ظهرت فيها حالات الإصابة بالصين، خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى تأجيل دعوة الأقرباء للقدوم إلى دولة الإمارات كوقاية للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.

كما وعا الطلبة الإماراتيين الذين يدرسون في الصين إلى ضرورة التواصل مع الجامعات للاطلاع على مواعيد تأجيل انطلاق الدراسة.