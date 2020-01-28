"تدوير" تحقق انخفاضاً بنسبة 3.10% في حجم النفايات خلال 2019

المصدر: أبوظبي-البيان

كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير أن إجمالي حجم النفايات التي تم جمعها من كافة مناطق إمارة أبوظبي خلال 2019 قد تراجع إلى 2,189,416.90 طن مقارنة بـ 2,259,508.64 طن في 2018 بما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.10 بالمائة وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها المركز خلال الفترة الماضية لتقليل كمية النفايات بمختلف أشكالها.

وتوزعت النفايات التي تم جمعها عبر عقود "تدوير" العامة لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات والنظافة العامة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي على النفايات البلدية الصلبة التي بلغ حجمها 1,026,472 طن، والنفايات كبيرة الحجم بإجمالي 106,054.59 طن، ونفايات العزب والمزارع التي تشمل النفايات الخضراء من المناطق السكينة بإجمالي 468,518.26 طن، إضافة إلى مخلفات الحيوانات من العزب والمزارع بإجمالي 510,999.08 طن.

كما قام المركز بجمع 44,224.81 طن من نفايات الهدم والبناء، و8,610.21 طن من الحيوانات النافقة، و21,822.64 طن من نفايات المسالخ، و2,714.98 طن من نفايات الإطارات المستعملة.

ووصل حجم النفايات التي تم جمعها من منطقة أبوظبي إلى 1,029,402.02 طن، ومن منطقة العين إلى 887,184.88 طن، ومن منطقة الظفرة إلى 272,830 طن.

ولا تشمل هذه الأرقام النفايات المتولدة من القطاع الصناعي والتجاري في الإمارة والتي يتم جمعها من قبل مزودي الخدمات البيئية المرخصين من قبل "تدوير".

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: "نحن فخورون بالمساهمة الملموسة لـ"تدوير" في دعم التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي من خلال خفض كمية النفيات وتحسين مستوى إدارتها عبر اعتماد أحدث الأساليب والطرق التكنولوجيا العالمية في التعامل مع النفايات وإعادة تدويرها مما ينعكس إيجاباً على البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة ووصولاً إلى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030 التي تهدف إلى الارتقاء المستوى المعيشي والحضاري للإمارة على كافة الصعد والمستويات."

وأشار سعادته إلى أن "تدوير" تلبيةً لمتطلبات الإدارة المتكاملة للنفايات قد نفذت خلال العام الماضي العديد من المشاريع الريادية والمبادرات الهادفة إلى التقليل من كمية النفايات التي يتم ردمها حيث افتتحت المزيد من مناجم للنفايات القابلة لإعادة التدوير في عدد من الأحياء السكنية في إمارة أبوظبي وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة بفاعلية في فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير وذلك عبر وضعها في حاويات مخصصة لكل نوع مما ساهم في خفض كمية النفايات بكافة أنواعها بصورة كبيرة، كما عمل على تكثيف جهود التوعية والتثقيف البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع مما ساهم في تسريع وتيرة إعادة التدوير وفرز النفايات من المصدر، ما أثمر عن تراجع كميات النفايات مقارنة بالسنوات الماضية، فضلاً عن الحد من الرمي العشوائي للنفايات الذي يؤدي إلى تشويه المظهر العام للإمارة.

ويقوم مقدمو الخدمات البيئية المتعاقدون مع "تدوير" بجمع ونقل النفايات من مناطق تقديم الخدمات في إمارة أبوظبي ونقلها إلى منشآت تدوير، والتي تقوم بمعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص منها طبقاً لأفضل الحلول التكنولوجية والمتوافقة مع المعايير البيئية، ومن أبرز تلك الطرق معالجة النفايات الزراعية والنفايات العضوية لإنتاج السماد العضوي الذي يساهم في التنمية الزراعية الشاملة في الإمارة.