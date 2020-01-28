حاكم الشارقة يستجيب لشكوى خليجي بمنحه أرضا ومنحة سكن للبناء

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

استجاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة ظهر اليوم وعبر الهواء مباشرة لشكوى أحد الخليجيين متزوج بإماراتية وأنجب منها 4 من الأبناء وتم منحه قطعة أرض ومنحة لبناء المسكن، وذلك بعد أن تم رفض معاملته من الجهات المختصة بحجة أن أبنائه غير مستحقين لأن أعمارهم أصبحت أكبر رغم حصولهم على الجواز.

وقال عبدالرحمن البلوشي خليجي خلال مداخلته أنه تحصل على الأرض والمنحة من دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة منذ العام 2006 ، ولكن نتيجة لمرض زوجته بداء السرطان ما اضطره إلى السفر إلى المملكة المتحدة لعلاجها، وعند رجوعه في 2010 إلى الإمارات توفيت الزوجة، فراجع الدائرة المختصة إلا أن الطلب قوبل بالرفض لأن الأبناء لا يحملون الجنسية الإماراتية، وفي العام 2018 حصل 3 من الأبناء على الجنسية والأخير قبل أسبوع حصل عليها، فراجع مرة أخرى ولكن تم إعلامه بأن المعاملة مرفوضة لأن الأبناء أصبحوا كبارا، وأصبح لا يدري ماذا يفعل، فتواصل مع البث المباشر، وجاءته البشرى من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بأن استجاب سموه لشكواه مباشرة ، ما أدخل البهجة والسرور في نفسه، ولم يتمالك دموعه عند مداخلته فرحا بالبشرى.