بلدية الفجيرة تفحص 7300 عينة غذائية وبيئية خلال 2019

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشفت المهندسة فاطمة شراري مدير ادارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة، أن المختبر قام بفحص 7300 عينة غذائية وبيئية خلال 2019 حسب المعايير والاشتراطات العالمية وذلك باستخدام أحدث الاجهزة والتقنيات الفنية في مجال الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية، بهدف التأكد من جودة وسلامة العينات المتداولة .



حيث أثبتت نتائج الفحص المخبري أن 365 عينة غير مطابقة للاشتراطات والموصفات القياسية المتبعة في الدولة ، لعدة أسباب سواء كيميائية أو فيزيائية أو ميكروبية.

مشيرة إلى أهمية دور المختبر في المحافظة على سلامة الغذاء وجودة المياه بالتعاون والتنسيق مع مفتشي قسم الصحة العامة حيث يتم عمل مسوحات على أسواق امارة الفجيرة بشكل دوري، لمراقبة المنتجات المتداولة في الامارة وفقا للاشتراطات الصحية المعتمدة لديها و حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

أكدت الشراري عن أهم عمليات المسح التي تمت خلال العام و هي عملية المسح على الأيدي العاملة وأسطح تحضير الغذاء في الكافتريات والمطاعم بهدف دراسة الحمولة المايكروبية الموجودة في أماكن العمل، وأيدي العمال لما له من أثر مباشر على صحة المستهلكين من أماكن مختلفة من المباشرين في تحضير الطعام ، وتم من خلال المسح الكشف عن بكتيريا الانتريوباكترييسي ، وبكتريا الإيكولاي الممرضة ، وقد تم رفع النتائج والتوصيات لتكثيف الرقابة على أسواق الإمارة من قبل مفتشين قسم الصحة العامة.