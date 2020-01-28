معرض توظيف2020 يطلق موقع إليكتروني للباحثين عن عمل

المصدر: دبي - البيان

خصص معرض توظيف 2020 موقعاً إلكترونياً تحت عنوان www.tawdheef.ae/‏‏jobs لعرض الفرص والشواغر التي توفرها المؤسسات والهيئات المشاركة في المعرض حصرياً للمواطنين الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكن التسجيل وتقديم السير الذاتية مباشرة.

من جانبه قال تامر نحاس، مدير معرض توظيف: «إن الدورة الجديدة من المعرض تهدف إلى دعم ملف التوطين في الدولة، من خلال مساعدة الباحثين عن عمل من شباب الوطن في إيجاد فرص مناسبة، وتعريفهم بأهم متطلبات سوق العمل والمهارات والخبرات ذات الصلة».

وأضاف:«يضم المعرض هذا العام نخبة متميزة من الشركات والمؤسسات الكبرى التي تفتح المجال للمواطنين سواء من أصحاب الخبرات أو حديثي التخرج، لإيجاد الوظيفة التي تلبي طموحهم المهني».

ويستقبل معرض «توظيف» الباحثين عن فرص عمل وتدريب، من مواطني الدولة فقط، مجاناً، على أن يكون الدخول بالأوراق الثبوتية (بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر وخلاصة القيد)، فيما يخصص فترته الصباحية.