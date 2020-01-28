الشارقة الخيرية توفد 1000 عامل لاداء العمرة في فبراير المقبل

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية جاهزيتها لتنفيذ حملة تيسير عمرة ذوي الدخل المحدود، والتي ستضم نحو 1000 مستفيد من المنتسبين إلى الدوائر والمؤسسات.

وذلك في إطار دعم فئة المحتاجين وغير المقتدرين وتمكينهم من تحقيق آمالهم في أداء المناسك.

وأفاد علي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، رئيس اللجنة العليا لحملة تيسير العمرة، بأن برنامج المعتمرين أصبح جاهزاً، وتم الاتفاق مع شركات الحج والعمرة على توفير الحافلات التي ستنقل المعتمرين من الإمارات إلى الأراضي المقدسة بالسعودية.

وهي حافلات حديثة ومكيفة وتخضع لكل عوامل الأمان والسلامة، كما تم الانتهاء من حجز مواقع إقامة المعتمرين، وتم مراعاة اختيار فنادق قريبة من الحرم سواء في مكة أو المدينة مع توفير خدمات تتيح للمعتمرين مزيداً من الراحة، كما تم التنسيق بشأن استخراج تأشيرات المعتمرين.