62 مشاركاً في ثاني أيام التصفيات التمهيدية لـ«مسابقة هند بنت مكتوم للقرآن»

المصدر: دبي - البيان

شارك في اليوم الثاني للتصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ21 أمام لجنة التحكيم 32 متسابقاً و30 متسابقة من مراكز دبي الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم.

حضر التصفيات - التي أقيمت بمقر المسابقة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر - المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والموظفين والمتطوعين وجمع من الحضور وذوي المتسابقين ومتابعي المسابقة القرآنية.

وقال المستشار إبراهيم محمد بو ملحه إن التصفيات التمهيدية تقام بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المتقدمين للمشاركة في المسابقة التي تعد إحدى أهم فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأصبحت تستقطب حفظة كتاب الله من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة من الجنسين والذين يجري ترشيحهم من مراكز وهيئات تحفيظ القرآن الكريم بأنحاء الدولة.

وأوضح أن الجائزة تسعى لتأهيلهم وتكريمهم وتشجيعهم واختيار المتميزين من المواطنين المشاركين لتمثيل الدولة بشكل مشرف في المسابقات الدولية.

وأثنى على الدعم الكبير لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

جدير بالذكر أن الذين تقدموا للتصفيات المبدئية لهذه الدورة بلغ عددهم أكثر من 463 متسابقاً ومتسابقةً من جميع مدن دولة الإمارات منهم 224 من الذكور و239 من الإناث من خلال أفرعها الثمانية، وهي فرع القرآن الكريم كاملاً.

وفرع 20 جزءاً وفرع 10 أجزاء وفرع 5 أجزاء للمواطنين وفرع 5 أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات ثم فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات ثم الفرع السابع جزء عم وهو خاص بالمسلمين الجدد من الذين لم يمضِ على إسلامهم خمس سنوات والفرع الثامن جزء عم وهو خاص بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية أو الشلل الدماغي فقط.