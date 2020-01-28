حاكم عجمان والشيوخ يقدّمون العزاء في وفاة حمدة الغرير

المصدر: دبي - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة حمدة بنت أحمد الغرير.

وأعرب سموهم خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة وذويها من آل نهيان والغرير، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهم.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين.