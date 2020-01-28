محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات الكامل لمنظمة التعاون الإسلامي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر البحر في أبوظبي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرض الجانبان أوضاع العالم الإسلامي، والدور الذي تقوم به المنظمة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك والتعامل مع القضايا التي تهم الدول والشعوب الإسلامية، والتعبير عن الرسالة الحضارية والإنسانية للدين الإسلامي الحنيف.. فضلاً عن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأكد سموه دعم الإمارات الكامل للمنظمة ووحدتها وما تقوم به لخدمة العالم الإسلامي وشعوبه.

من جانبه أشاد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بالدور الذي تقوم به الإمارات لدعم أنشطة ورسالة المنظمة لتحقيق أهدافها في تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح. حضر مجلس قصر البحر..

سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.