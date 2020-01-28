رئيس كازاخستان يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

زار قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان أمس واحة الكرامة في أبوظبي. وكان في استقباله.. الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض توكاييف - الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات - مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول رئيس كازاخستان في أروقة واحة الكرامة ومرافقها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن هذه المرافق التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة البواسل وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

إلى ذلك، زار رئيس جمهورية كازاخستان، أمس جامع الشيخ زايد الكبير ورافقه خلال الزيارة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وكبار المسؤولين المرافقين للرئيس، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل الرئيس الكازاخستاني والوفد المرافق له جولتهم بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث توجه الجميع له بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول رئيس كازاخستان والوفد المرافق له يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية،.

حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.