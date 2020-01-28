بحث العلاقات البرلمانية مع فرنسا

استقبل الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي أمس غواندال رويار عضو لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين وأهمية مواكبتها لعلاقات الشراكة الإماراتية الفرنسية التي تشمل مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية.وأكد النعيمي أهمية تطوير العلاقات البرلمانية من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية والتنسيق الثنائي خلال المشاركة في المحافل البرلمانية.