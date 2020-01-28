محمد بن زايد يستعرض العلاقات مع ولي عهد دوقية لوكسمبورغ

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأمير كيوم ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ـــ بزيارة ولي عهد لوكسمبورغ والوفد المرافق للدولة.. معرباً عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لهذه الزيارة وأن تسهم في تعزيز علاقات الصداقة وتنمية التعاون بين الجانبين.

وبحث سموه وولي عهد لوكسمبورغ علاقات الصداقة وأوجه التعاون الثنائي في المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتسهم في فتح آفاق أوسع للعمل المشترك بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ.. وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

فيما حضره من جانب لوكسمبورغ.. إتيان شنايدر نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد، وبيير جرامينا وزير المالية، وإليزابيت كاردوسو جورادو سفيرة دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة.