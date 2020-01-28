5 دقائق فقط للكشف عن الإنفلونزا الموسمية

المصدر: دبي - البيان

لم يعد على المرضى في الإمارات الانتظار لساعات لظهور نتائج تحليل الإنفلونزا الموسمية، فاليوم ما على المريض سوى الانتظار لـ5 دقائق فقط لمعرفة نتائج التحاليل.

حيث كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أحدث ابتكار على مستوى العالم للكشف عن فيروس الأنفلونزا الموسمية A وB، وذلك بالتعاون مع شركة أبوت بارك الأمريكية.

ويقوم جهاز Strep A 2 بالفحص المبكر والسريع عن الأنفلونزا الموسمية من نوع A وB بوقت سريع، ويعطي نتائج بمدة أقصاها 5 دقائق.

وسيتم توفير الجهاز الذي عرضته الوزارة في منصتها المشاركة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2020، بدبي في المنشآت الصحية.

ويوفر الاختبار المبتكر الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، الثقة للأطباء لإعطاء التشخيص الصحيح والقدرة على وصف العلاج المناسب في وقت مبكر.

كما يسهم في الحد من الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية، والذي يمكن أن يحدث عندما يعتمد العلاج حصرياً على أعراض المريض، ويساهم في مقاومة المضادات الحيوية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، على أهمية جهاز الفحص المبكر والسريع للأنفلونزا الموسمية.

والذي يعتبر أحدث ابتكار على مستوى العالم وأسرعها في مجال الكشف عن فيروس الأنفلونزا A وB وRSV وبكتيريا Strep A2.

والذي يعد إنجازاً ريادياً يساهم في رفع جودة الرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة في الحد من الأمراض المعدية والسيطرة عليها. مشيراً إلى أن الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تعد من أولويات استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف العمل على تطوير النظام الصحي وتعزيز كفاءته.

جهود

ولفت الدكتور يوسف السركال، إلى أن التعاون مع شركة أبوت بارك الأمريكية المطورة للجهاز، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز الابتكار بالرعاية الصحية لمرضى الجهاز التنفسي ورفع مستوى الوعي حول مرض الأنفلونزا بكافة فئاته، فضلاً عن رفع قدرات الأطباء وأخصائيي الرعاية الصحية، من حيث تشخيص المرض وإدارته وعلاجه.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات، أن جهاز الفحص المبكر والسريع عن الأنفلونزا الموسمية والأمراض التنفسية، يجمع بين السرعة والفعالية لتسليم النتائج، فضلاً عن الدقة التي توفرها اختبارات هذا الجهاز للأطباء لإعطاء التشخيص الصحيح والقدرة على وصف العلاج المناسب في وقت مبكر.