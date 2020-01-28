عبد الرحمن العويس يلتقي وزيري الصحة بالسعودية والكويت خلال "الصحة العربي 2020 "

المصدر: (دبي - البيان)

بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال لقائه الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة في المملكة العربية السعودية.

والشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة في دولة الكويت، أوجه التعاون في المجالات الصحية وتعزيز نطاق عمل متطور للأهداف الصحية المشتركة، للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «الصحة العربي 2020» المقام بمركز دبي التجاري العالمي لغاية 30 أكتوبر الجاري.

وذلك بحضور الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدين وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتناول اللقاء أهمية التنسيق لمواكبة الاتجاهات الحديثة في المجالات الصحية، وتبني سياسات صحية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة بهدف تطوير النظم الصحية، ورفع جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وقال معالي عبد الرحمن العويس: «إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حريصة على تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الوزارات والمؤسسات الصحية».

إلى ذلك التقى عبدالرحمن العويس بباتريك مودي السفير البريطاني لدى دولة الإمارات والوفد المرافق له، وبحث معه فرص التعاون في المجال الصحي وسبل تطوير العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال الممارسات الطبية.