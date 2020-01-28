التنبؤ بفشل القلب باستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء

المصدر: دبي - البيان

طرحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي جهازاً يمكنه التنبؤ بفشل القلب وذلك باستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء.

حيث تتم عملية زراعة جهاز متناهي الدقة بقلب مرضى القلب المصابين بهبوط عضلة القلب، يدعى جهاز CardioMEMS PA Sensor وبالشراكة مع شركة أبوت. ويقلل من دخول المستشفى بنسبة 58%.

ويتمكن الجهاز من التنبؤ بالحالة الصحية لقلب المريض وإرسال رسالة إلكترونية للطبيب المعالج عن حالة القلب، في حال وجود مؤشرات عن إصابة المريض بهبوط في عضلة القلب قبل حدوثها، وعليه اتخاذ التدابير العلاجية اللازمة وحماية المريض.

حيث يستخدم نظام CardioMEMS ™ HF مستشعر مراقبة مصغر لاسلكياً يتم زرعه في الشريان مباشرة لمرضى قصور القلب المتقدم. ليسمح بنقل القراءات من منازل المرضى إلى مقدمي الرعاية الصحية، ما يسمح بإدارة شخصية واستباقية لتقليل احتمالية دخول المستشفى.

حلول علاجية

ويعمل الجهاز على قياس نسبة السوائل المحتبسة في الشريان الرئوي والتي تسبب ضعف وفشل عضلة القلب.

وهو جهاز حساس للغاية يعمل بدون استخدام البطارية، يتم تثبيته داخل الشريان الرئوي للمريض لمتابعة قياس ضغط الشريان الرئوي بشكل دقيق ومستمر.

ويساعد في الاكتشاف المبكر للأعراض، والمساهمة في علاج المريض بوقت أسرع. بالإضافة إلى تقليل نسبة فترة العلاج في المستشفيات وخفض معدل الوفيات بسبب فشل عضلة القلب.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الأولى عالمياً في تطبيق هذه التقنية المبتكرة نحو تقديم حلول طبية ذكية على مدار الساعة عن طريق التكنولوجيا القابلة للارتداء، والزرع في الجسم البشري والتحليل التنبؤي للبيانات.

وذلك في إطار استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ما يسهم في دعم القرارات الطبية في المستقبل بدرجة أكبر والمتابعة الاستباقية لحالة المرضى عن بعد.

بالإضافة إلى الرعاية الصحية الوقائية. كما يسهم في دعم خطط الوزارة نحو تحسين المؤشر الوطني لعدد وفيات أمراض القلب والشرايين وفق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

ومن ناحيتها قالت الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات: «أن التقنية المبتكرة تسهم بتحسين جودة خدمات رعاية المرضى، وتعزيز فرص الوصول إلى تلك الخدمات مع تخفيض تكاليفها.

وتتيح للأطباء أو طاقم التمريض متابعة مرضى القلب عن بعد بكل سهولة. من خلال اتصال لاسلكي من أجل متابعة حالات المرضى بصفة مستمرة داخل المستشفيات وخارجها؛ حيث يمكن للطبيب استخدام معلومات المستشعر الذي لا يحتاج لبطارية أو أجزاء قابلة للاستبدال لإجراء تغييرات على الخطة العلاجية قبل أن يشعر المريض بالأعراض».