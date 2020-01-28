«صحة دبي».. خدمات ذكية تكرّس نهج التميز

المصدر: دبي - البيان

استعرضت هيئة الصحة في دبي خلال مشاركتها بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي حزمة من خدماتها ومبادراتها ومشاريعها الذكية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع .

وتسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستجابة القصوى لاحتياجات وتطلعات المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمة وتكرّس نهج دبي في التميز.

واستعرضت الهيئة خلال منصتها مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي كان قد وجّه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند الخامس من وثيقة الخمسين.

والذي يعد من أهم المشروعات المتكاملة، التي تحظى برعاية حكومية مباشرة، إلى جانب استناده لأحدث التقنيات الذكية، وتفرّده بنوعية وكفاءة الأطباء القائمين على التنفيذ.

وعرضت الهيئة النظام المتطور لتتبع وتعقب سلسلة إمداد وتوريد الأدوية، والذي يعد الأحدث عالمياً في التدقيق على جميع مراحل الدواء منذ خروجه من الشركة المصنعة وحتى وصوله إلى المريض.

حيث تعتزم الهيئة تفعيل النظام الجديد اعتباراً من منتصف العام الجاري بهدف تعزيز قدراتها على مكافحة الأدوية المغشوشة والمقلدة المحتملة بطرق غير مشروعة، وتحسين إدارة المخزون الدوائي .

منصة

وحرصت الهيئة ضمن مشاركتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي على استعراض مشروع «دبي هيلث بوكينج» كمنصة موثوقة للحجز الفوري للمواعيد الطبية.

والذي يترجم خطة هيئة الصحة بدبي واستراتيجيتها في التحول الذكي وتحقيق أهداف دبي الذكية، من خلال استخدام التقنيات والحلول الذكية في حجز وإدارة المواعيد الطبية.

كما استعرضت الهيئة عدداً من تطبيقاتها الذكية، مثل تطبيق «براعم» للكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال ضمن الفئة العمرية من 0 وحتى 6 سنوات، وتطبيقها الرسمي الذي يضم خدماتها الذكية لتسهيل وتسريع الوصول إليها من المتعاملين.

اهتمام

وإلى ذلك أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتعزيز علاقاتها وشراكتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والشركات العالمية، والاستفادة من تجاربها الناجحة في تعزيز المنظومة الصحية بدبي، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

جاء ذلك خلال اللقاءات المتعددة التي عقدها معاليه، أمس، مع ممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة بمعرض الصحة العربي.

واستهل معاليه لقاءاته باستقبال وفد شركة «جنرال إلكتريك» للرعاية الصحية، برئاسة كيران مورفي الرئيس، المدير التنفيذي للشركة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتحليل البيانات للتحول الرقمي، والتدريب في مجال القيادة والابتكار.

كما بحث معاليه مع وفد مجموعة «V.P.S»، برئاسة الدكتور شمشير فياليل الرئيس، المدير التنفيذي للمجموعة، عدداً من المواضيع المتعلقة بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وفد الهيئة مؤخراً إلى جمهورية الهند.

كما استقبل معاليه القنصل العام السويدي بدبي، على رأس وفد يمثل كبرى الشركات والمؤسسات الصحية السويدية المشاركة بمعرض الصحة العربي.