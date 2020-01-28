بوابة مشتركة تنظم التبرع بالأعضاء

المصدر: (دبي – البيان )

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مستجدات تطبيق «حياة» الذكي المرتبط بالبرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء.

وفي المرحلة الثانية التي تُعنى بالمستشفيات، يتم إدراج أسماء المرضى المحتاجين للتبرع بعضو أو نسيج بشري عن طريق المستشفيات المرخصة. ويكون للمستشفيات بوابة مشتركة لتسجيل المرضى ويتم فيها إدراج جميع البيانات الضرورية الخاصة بهم،.

وتحديث البيانات بصفة منتظمة. مما يساهم في إيجاد حلول مستدامة لعدد كبير من المرضى المحتاجين لعملية زراعة عضو، خاصة مرضى القلب والفشل الرئوي وتليف الكبد والفشل الكلوي، ويتميز التطبيق بخاصية البحث عن أقرب متبرع، وأقرب مريض محتاج. وقال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص:

«إن سعي الوزارة المتواصل لتفعيل وتعزيز العمل بـ«حياة» يأتي انطلاقاً من حرصها على تحقيق التكاملية في كافة الخدمات الصحية التي تقدمها بأشكالها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتعزيزية من خلال مشاريع صحية وطنية مبتكرة».