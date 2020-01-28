9 آلاف باحث عن عمل في اليوم الأول لـ«توظيف 2020»

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس فعّاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض التوطين الرائد في الدولة «توظيف 2020».

والذي يقام على مدار ثلاثة أيام، بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، وتفقد معاليه أجنحة الشركات الوطنية المساهمة في الحدث.

حضور لافت

وسجّل اليوم الأول للمعرض حضوراً لافتاً وصل إلى أكثر من 9 آلاف من المواطنين الباحثين عن فرص عمل، للمنافسة على نيل الوظائف المعروضة، إذ حرصوا جميعاً على التجوّل بين أجنحة ومقار الجهات المشاركة للاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لديها.

وتقديم السير الذاتية والأوراق المطلوبة لشغل الوظائف، فيما قام عدد كبير من مديري الموارد البشرية للجهات المشاركة بشرح طبيعة العمل في مؤسساتهم وأهم المهارات المطلوبة التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل الشواغر.

ودعت دائرة الطاقة في أبوظبي الباحثين عن عمل من الحاصلين على مؤهلات علمية مثل البكالوريوس والحاصلين على شهادة PMP، وغيرها لاستكشاف فرص جيدة للعمل في الدائرة.

وأكدت الدائرة خلال مشاركتها في «توظيف 2020» سعيها إلى رفع نسبة التوطين من 74 % إلى أكثر من 80% بنهاية العام الجاري.

إيدج

وإلى ذلك قال خالد البريكي الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في «إيدج»: إن الشركة خصصت من خلال جناحها 4 ألعاب تفاعلية، يسجل من خلالها المواطنين الباحثين عن عمل، لإيجاد طرق جديدة للتواصل واستقطاب العقول الشابة.

مضيفاً أن هذه الألعاب تلعب دوراً من المرح في عملية التوظيف وهي مرتبطة بطبيعة الشواغر المطروحة، وتمكنا من معرفة قدرات المتقدم للشاغر الوظيفي.

حيث إنها تتضمن الواقع الافتراضي وألعاباً استراتيجية توضح كيفية القدرة على اتخاذ القرار والتكيف مع كافة التحديات الموجودة، كما تسهم الألعاب في تحديد سرعة البديهة والاستجابة عند المتقدم على وظيفة.

وأفاد: أن الشركة طرحت من خلال مشاركتنا في المعرض 178 شاغراً وظيفياً لجميع الطلبة الخريجين.

هالكن

وقال خليفة التميمي ممثل شركة هالكن للصناعات الدفاعية: «إن شركتنا تسهم في الصناعات الدفاعية ووجودنا في أول مشاركة لنا في معرض توظيف يثبت أننا نعمل على التوطين.

ونساعد موظفينا على تطوير قدراتهم سواء مهندسين أو إداريين أو فنيين في كل المجالات وندعم الدراسات الخارجية والمحلية لدرجات الماجستير (سنتين) والدكتوراه (ثلاث سنوات).

وأضاف أن الشركة تتلقى السير الذاتية للمتقدمين ونقوم بتقييمها وبعدها نقوم بالاتصال بالمواطنين أو المواطنات لعقد المقابلات.

اتصالات

فيما أوضح منتصر الريامي، نائب الرئيس لشؤون إدارة الكفاءات وشراكة أعمال الموارد البشرية في «اتصالات»، أن توفير الوظائف الملائمة لمواطني الدولة تُمثل أهمية وأولوية قصوى لدى «اتصالات»،.

مؤكداً أن نسب ومعدلات التوطين في الشركة تُعد من أعلى النسب في القطاع التجاري بالدولة.

وقال الريامي: «إن اتصالات نجحت في تحق يق أعلى نسبة توطين في القطاع التجاري بالدولة، بلغت حوالي 48 % بنهاية عام 2019، بينما يبلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال قرابة 757 مواطناً.

كما يعمل أكثر من 902 مواطن في المجال الفني والتقني، بنسبة تقارب 54 % من إجمالي العاملين الفنيين في الشركة»، لافتاً إلى أن نسبة المواطنات العاملات في الشركة بلغت 73 % من إجمالي عدد الموظفات، بعدد يقارب 707 مواطنات.

وأشار إلى أن «اتصالات» أبرمت عدداً من الاتفاقيات مع كبريات المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم بغرض توفير البرامج التأهيلية والتدريبية لكوادرها البشرية.

لافتاً إلى أن «اتصالات» تولي اهتماماً بالغاً في تأهيل وتدريب كوادرها الوطنية من خلال الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في «أكاديمية اتصالات» .

وفي معاهد معتمدة مختلفة داخل الدولة وخارجها بإجمالي 40.000 يوم تدريبي من خلال برامج تدريبية رائدة في كافة المجالات التقنية والإدارية منها برنامج أكاديمية الرقميات والتقنيات الحديثة والمستقبلية الذي يزود الموظفين بالمهارات والمعارف.

تدرّيب 400 مواطن

قال الدكتور محمد المنهالي مدير أكاديمية أدنوك الفنية: نستهدف تدريب نحو 400 مواطن على مدار العام ليتولوا الشواغر الوظيفية الموجودة في الشركة على أن تنطبق عليهم شروط القبول بالأكاديمية كأن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات أو من أبناء المواطنات.

وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و25 سنة، مؤكداً على أن التوظيف مباشر بعد الانتهاء من البرامج التعليمية والتدريبية.

وبين أن مدة البرامج التعليمية والتدريبية في الأكاديمية تستغرق 30 شهراً مقسمة على خمس مراحل على النحو التالي، الأولى البرنامج العام ومدته 4 أشهر، المرحلة الثانية البرنامج البترولي ومدته 3 أشهر.

المرحلة الثالثة برنامج التخصص الفني ومدته 4 أشهر، المرحلة الرابعة برنامج التدريب العلمي الدوري ومدته 15 شهراً، وأخيراً المرحلة الخامسة للتدريب المتخصص ومدتها 4 أشهر.

110 %

يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، كراعٍ بلاتيني للعام السابع على التوالي في معرض «توظيف 2020» الذي يعتبر أكبر معرض للتوطين في المنطقة.

وذلك ليستعرض خلاله مجموعة واسعة من فرص العمل الواعدة والتدريب للكفاءات الإماراتية الموهوبة.

وتبلغ نسبة التوطين في المصرف 36 % كما أن المصرف ينتهج سياسة نقاط التوطين الموضوعة من قبل المصرف المركزي، حيث يفخر بنجاحه في الحفاظ على نسبة توطين مرتفعة تصل إلى 110 %.

موقع إلكتروني

خصص معرض توظيف 2020 موقعاً إلكترونياً تحت عنوان www.tawdheef.ae/‏‏jobs لعرض الفرص والشواغر التي توفرها المؤسسات والهيئات المشاركة في المعرض حصرياً للمواطنين الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكن التسجيل وتقديم السير الذاتية مباشرة.

من جانبه قال تامر نحاس، مدير معرض توظيف: «إن الدورة الجديدة من المعرض تهدف إلى دعم ملف التوطين في الدولة، من خلال مساعدة الباحثين عن عمل من شباب الوطن في إيجاد فرص مناسبة، وتعريفهم بأهم متطلبات سوق العمل والمهارات والخبرات ذات الصلة».

وأضاف:«يضم المعرض هذا العام نخبة متميزة من الشركات والمؤسسات الكبرى التي تفتح المجال للمواطنين سواء من أصحاب الخبرات أو حديثي التخرج، لإيجاد الوظيفة التي تلبي طموحهم المهني».

ويستقبل معرض «توظيف» الباحثين عن فرص عمل وتدريب، من مواطني الدولة فقط، مجاناً، على أن يكون الدخول بالأوراق الثبوتية (بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر وخلاصة القيد)، فيما يخصص فترته الصباحية.