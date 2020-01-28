القوات المسلحة تشارك في معرض التوظيف 2020 بابوظبي

تشارك القيادة العامة للقوات المسلحة في معرض التوظيف انطلاقاً من إيمانها العميق بدورها ومسؤوليتها الوطنية لإطلاع أبناء الوطن على الفرص الوظيفية المتوفرة باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للوظائف من مواطني ومواطنات الدولة ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالوظيفة.

ووفرت إدارة الجناح، طريقة إلكترونية ذكية للتقدم للوظائف من خلال المعرض حيث تستخدم القارئ الذكي الذي يقوم بقراءة بطاقة الهوية للشخص الراغب في التقدم للوظيفة ومن خلال الجهاز يتم جلب المعلومات عن الشخص المتقدم.

في هذا الصدد وانطلاقاً من إيمانها بأهمية التدريب والتأهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية متعارف عليها دولياً، دعت القوات المسلحة كافة الطلاب المواطنين للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها وخاصة برنامج الدبلوم المهني لعامي 2019 /‏ 2020 والذي سيكون لمدة عام وهو معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمؤهلات.

ويطرح البرنامج العديد من التخصصات منها دبلوم فني الإلكترونيات ودبلوم فني ميكانيكا ودبلوم الإلكترونيات ودبلوم فني كهرباء مع توافر النشاطات الواسعة والترقيات الدورية والتطور المستمر على المستويين العلمي والعملي.

وتحرص القوات المسلحة من خلال مشاركتها في المعرض على استقطاب عدد من المواطنين والمواطنات الراغبين في الانتساب إلى القوات المسلحة من خلال تسع وحدات عسكرية منها القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وجهاز حماية المنشآت والسواحل والطيران المشترك وقيادة الإمداد المشترك وقيادة الدفاع الكيميائي وقيادة الحرب الإلكترونية والمشاركة في جميع المناسبات الوطنية المختلفة.

وأكدت على دورها المجتمعي من خلال ما توفره وحداتها المختلفة من فرص عمل في تخصصات مختلفة لأبناء الإمارات من الراغبة في الانضمام إلى صفوفها - عبر ممثليها في معرض التوظيف - مضيفة أن الانخراط بين صفوف المؤسسة العسكرية يعد شرفاً ينطوي على سمات فريدة تنبع من قيم الإمارات الإنسانية بحيث بات الانضمام إلى القوات المسلحة مدخلاً حيوياً لمستقبل أفضل لكل من يلتحق بها.

ويقدم ممثلو الوحدات العسكرية للزوار شرحاً وافياً حول الفرص المتوافرة في كل وحدة وطبيعة العمل بها والبرامج التدريبية والدراسية التي يلتحق بها المنضمون إلى هذه الوحدات.

ويوفر العمل في القوات المسلحة حوافز مجزية ومجالات واسعة للترقي والترفيع ومجالات إضافية لمواصلة الدراسة في الكليات والمعاهد العسكرية أو في الجامعات الوطنية فضلاً عن دورات منتظمة لتطوير المهارات العملية والعلمية.