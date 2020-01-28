منصة لتوظيف أصحاب الهمم .. و25 ثانية للتسجيل في «صناعات»

شهد معرض «توظيف 2020» في دورته الحالية اهتماماً كبيراً من الجهات المشاركة في توفير فرص عمل لأصحاب الهمم، بما يعزز مكانة الدولة التنافسية عالمياً في ضمان حقوقهم في العمل والحصول على التدريب والتأهيل بما يلبي طموحاتهم.

وشاركت وزارة تنمية المجتمع في المعرض من خلال «منصة توظيف أصحاب الهمم»، التي تستهدف التعريف بمهارات أصحاب الهمم في سن العمل من جهة، وفرص العمل المتوفرة من جهة أخرى، للمساهمة في عملية تشغيلهم في بيئات العمل المناسبة لقدراتهم ومهاراتهم.

وأفادت وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة لـ «البيان»، بأن المنصة تعمل على تعريف الجهات الراغبة بتوظيف أصحاب الهمم على سجلات الباحثين، واطلاعهم على المهارات المهنية المتوفرة.

وقالت: إن معرض «توظيف أبوظبي» يمثل فرصة كبيرة لتعريف أصحاب الهمم بالمنصة الالكترونية، وأتاحت المجال لهم للتسجيل في المنصة المتخصصة.

لافتاً إلى أن الوزارة عكفت على تشكيل فريق عمل أوكلت إليه مهمة تعريف هذه الفئة بالمنصة وأهدافها وآليات التسجيل فيها، بحيث يتمكن أصحاب الهمم من إيصال سيرهم الذاتية وخبراتهم إلى المؤسسات المتوافرة لديها فرص عمل.

ووفقاً للإحصائيات فقد تلقت المنصة منذ تدشينها أكثر من 500 طلب توظيف لفئة أصحاب الهمم، منها 250 طلباً تمت الموافقة على توظيف أصحابها خلال العام الماضي، منهم 120 شخصاً باشروا في تنفيذ مهامهم الوظيفية.

في حين سيتم توظيف البقية فور اكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بعملية التوظيف.وتتم إجراءات التسجيل في المنصة عبر دخول المتقدم إلى الموقع الالكتروني الخاص بالمنصة «www.mocd.gov.ae» .

من ثم تعبئة البيانات الأساسية والأعمال التي يستطيعون مزاولتها، وخبراتهم العملية إن وجدت، وكذلك الأمر بالنسبة للجهات الراغبة في استقطاب وتشغيل هذه الفئة، وبعد ذلك يعكف أخصائيو التشغيل في الوزارة على دراسة هذه الطلبات، ومقارنتها مع المهن المتوافرة في سوق العمل من أجل المزاوجة المهنية بينها

25 ثانية

من جانبه أكد محمود الهاملي، نائب رئيس أول الأعمال المساندة في «صناعات»، أن الشركة حرصت على توفير حزمة من التسهيلات لاستقطاب طلبات أصحاب الهمم، ساهمت في خفض زمن استلام طلبات التوظيف إلى 25 ثانية، هي الزمن المستغرق لكتابة اسم المتقدم ورقم هاتفه وبريده الالكتروني، على أن تتولى الفرق المعنية بعد ذلك مهام التواصل مع المتقدم وإكمال باقي الإجراءات المطلوبة.