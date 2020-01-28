تعاون بين «سوربون أبوظبي» وتاليس وتوتال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شهد كل من معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي والبروفيسور جان شامباز، رئيس جامعة السوربون، نائب رئيس مجلس الأمناء في جامعة السوربون أبوظبي وكريستوف ساسولاس، رئيس توتال للاستكشاف والإنتاج ورئيس توتال في الإمارات وباسكال سوريس، رئيس تاليس للتنمية الدولية ظهر أمس توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء كرسي بحثي صناعي بمقر الجامعة في جزيرة الريم بأبوظبي.

وأعرب معالي زكي نسيبة عن سعادته لافتتاح مركز السوربون للذكاء الاصطناعي والذي يستضيف أول كرسي في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة السوربون باريس ودعم من شركتي توتال وتاليس الفرنسيتين.

وقال معاليه: إننا نبدأ عاماً جديداً مليئاً بالأمل والتفاؤل من خلال مجلس إدارة جديد لجامعة السوربون أبوظبي يسعى جاهداً لرسم استراتيجية تطوير تتوافق مع المتطلبات المستقبلية، وذلك من خلال تطوير البحوث والأنشطة التعليمية ومع عرض أكاديمي جديد وسلسلة كاملة من برامج التعليم التنفيذي في مجال الذكاء الاصطناعي وتحديداً التعلم الآلي وعلم البيانات.

وأشار إلى وجود مبادرات وخطط تطويرية مهمة في مجال العلوم مع إدخال السنة التحضيرية في العلوم وشهادة في الرياضيات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير عرض التعليم المستمر والتدريب لكبار المديرين.

وتابع: إن جامعة السوربون أبوظبي تسير بخطى واثقة نحو التطورِ المُتسارع الذي يجعلها من الروادِ في مسيرة التقدمِ والنماء. فمن خلالِ تعاوُنِها المثمرِ مع شركائِها في باريس، تستعدُ لاستقبالِ برامجَ أكاديميةٍ جديدة تتوافقُ مع متطلباتِ اقتصاد المعرفة الذي حددّت مسارَهُ الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لدولة الإمارات.

من جانبه أكد البروفيسور جان شامباز، رئيس جامعة السوربون، نائب رئيس مجلس الأمناء على أهمية هذه الاتفاقية لدعم مركز الذكاء الاصطناعي في جامعة السوربون أبوظبي.