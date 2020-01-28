6914 عملية صيانة نفذتها تطوير البنية التحتية للطرق الاتحادية 2019

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

نفذت وزارة تطوير البنية التحتية 6914 عملية صيانة خلال العام الماضي، منها 3205 عمليات صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية، مقارنة بـ 5665 خلال 2018.

بينما بلغ عدد عمليات الصيانة الوقائية 3709 مقارنة بـ 3459 في 2018، فيما بلغت أطوال الطرق الاتحادية 772 كيلومتراً، ووصلت أطوال الحارات المرورية 3421 كيلومتراً.

وشملت أعمال الصيانة التي أجرتها فرق عمل الوزارة، صيانة أجزاء من شارع الشيخ محمد بن زايد، بالإضافة إلى إجراء صيانة وقائية لبعض الطرق الاتحادية خاصة في رأس الخيمة وأم القيوين للأجزاء التي تتعرض لجرف جانبي للتربة بسبب الأمطار وغيرها من العوامل، فيما تستخدم الوزارة في عمليات الصيانة تقنيات حديثة تعتمد مبدأ الاستدامة،.

وذلك عن طريق استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت البارد، التي تم استخدامها في أعمال الصيانة الوقائية للحارة الثالثة «البطيئة» على طريق الإمارات E611 من جسر السرة في إمارة أم القيوين E55، ولغاية جسر رقم 7 على طريق الشارقة الذيد E88، وذلك بطول 16 كيلومتراً تقريباً.

وتعتمد هذه التقنية على تكسير وخلط ورصف وضغط الطبقات الإسفلتية الموجودة مع طبقات جديدة، بحيث سيكون للطبقات الجديدة خصائص أفضل من تلك القديمة بفضل خلطها مع الإسمنت وضغطها باستخدام الآلات المتخصصة لهذا الغرض، إلى جانب استخدام مادة البوليمر في خلطة الأسفلت لخصائصها المتميزة ومساهمتها في تحمل الأوزان الثقيلة للشاحنات، حيث يتم إصلاح وتهيئة التربة.

والاستغناء عن استخدام ونقل مواد جديدة إلى الموقع.

وتتميز هذه التقنية بمجموعة من الخصائص التي تؤهلها لتكون بديلاً عن الطرق التقليدية في رصف وصيانة الطرق الاتحادية.