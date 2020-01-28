بلدية دبي تنال 45 جائزة عالمية ومحلية خلال عامين

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

حصدت بلدية دبي خلال العامين الماضيين 45 جائزة على الصعيدين العالمي والمحلي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية والمحلية، بينها 23 جائزة خلال العام الماضي و22 جائزة في 2018.

وذلك من خلال مشاركة قطاعات الدائرة بمجموعة متميزة من المشاريع والمبادرات الرائدة في كافة المجالات، مما يترجم حرص البلدية على تبني الأفكار المتفردة والمتميزة لتعزيز تنافسية الإمارة واستدامة تقدمها وتطورها.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ«البيان»: «يأتي حصد البلدية للجوائز على الصعيدين العالمي والمحلي تتويجاً للجهود المتميزة في مختلف قطاعات الدائرة، ونحرص في بلدية دبي على ترسيخ مبادئ العمل بروح الفريق الواحد، مما ينعكس على تعزيز قيم التنافسية والمشاركة والإبداع للوصول إلى أبرز النتائج والإنجازات، حيث نستلهم ذلك من قيادتنا الرشيدة الداعمة دائماً للتميز والإنجاز .

جوائز

وتتميز الجوائز التي فازت بها بلدية دبي بتنوعها في مختلف المجالات، أبرزها فوز البلدية بالفئة الذهبية ضمن جائزة RoSPA Health and Safety Awards في مجال تطبيق أعلى معايير ومتطلبات الصحة والسلامة بالإمارة وتطوير منهج الرقابة على مختلف الصناعات والمشاريع، إلى جانب الفوز بالمركز الأول في»فئة التميز في نظم المعلومات الجغرافية«ضمن جائزة التميز في الأعمال الجيومكانية، وذلك عن مشروع»جيودبي«، كما فازت البلدية بالمركز الأول في فئة التثقيف والتسويق الاجتماعي «.

وحصدت بلدية دبي بالمركز الأول في فئتي أفضل حملة للوعي البيئي وفئة أفضل برنامج لإدارة وتقليل النفايات ضمن جائزة الشرق الأوسط الثامنة لتميز المدن والبلديات . كما تشمل الجوائز التي حصدتها بلدية دبي فوز الدائرة بالمركز الأول عن مشروع برواز دبي في فئة مشروع السياحة والترفيه ، بالإضافة إلى فوز البلدية بالمركز الأول في فئة أفضل جهة متعلمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المسؤولية المجتمعية

كما فازت البلدية بالمركز الأول في فئة المسؤولية المجتمعية ضمن جائزة المستثمر العربي، والتي تنظمها الأمانة العامة لمنتدى المستثمر العربي بالتعاون مع منظمة اليونسكو في باريس .

وتشمل الجوائز فوز البلدية بالمركز الأول في فئة التميز للبلديات ضمن جائزة الشرق الأوسط للتميز، وذلك عن مشروع تطوير سوق دبي للخضار والفواكه .