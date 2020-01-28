بطلة تحدي القراءة تستعرض تجربتها في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – صبري صقر)

استضافت جامعة أبوظبي أمس الطالبة هديل أنور الزبير بطلة تحدي القراءة العربي لعام 2019، في ندوة خاصة للتحدث لطلاب الجامعة عن تجربتها ضمن زيارة قامت بها للتعرف على مرافق الجامعة ولقاء الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

شهد اللقاء منى الكندي الأمين العام لتحدي القراءة العربي التابع لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، والبروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي وسالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية،.

وعدد من طلبة مدارس أبوظبي. وقالت هديل عن تجربتها في تحدي القراءة العربي: إن التتويج بطلة لتحدي القراءة كان بفضل دعم والديّ حفظهما الله فقد شجعاني بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وكانا يشجعانني فكرياً ولغوياً ونحوياً ومادياً وبكل ما احتجته من طاقة وقوة، كما أن مدرستي الحبيبة في السودان دعمتني وبشدة.

وأما الداعم الأقوى والأكبر فهو دولة الإمارات الحبيبة وتحديداً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فقد جمع أطفال العرب جميعاً تحت سماء واحدة.