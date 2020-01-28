«صحة دبي»: عيادة للحجامة فـي مستشفى راشد قريباً

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

تتجه هيئة الصحة في دبي إلى افتتاح عيادة للحجامة في مستشفى راشد خلال الأشهر المقبلة، لتكون بذلك أول عيادة من نوعها على مستوى المستشفيات الحكومية في دبي.

وقالت الدكتورة أمجاد المرزوقي أخصائية ومديرة مركز دبي للطب التكميلي بالإنابة: إنه تم تجهيز العيادة بأحدث المعدات الطبية وفي انتظار تعيين الكادر الطبي الذي سيقوم بتشغيل العيادة، تماشياً مع السنة النبوية، والتي أكدت فوائدها جميع الأبحاث الطبية العالمية، كما أنها تدرس في العديد من الجامعات الأجنبية.

وأشارت إلى أن العيادة ستتبع مركز دبي للطب التكميلي الذي يضم عيادات الأوزون والرنين الحيوي و«ميتاترون» وهو عبارة عن نوع من أنواع الفحص الإلكتروني لأعضاء الجسم باستخدام تقنية ميتاترون وهي عبارة عن موجات خاصة تشبه تخطيط موجات القلب. وأوضحت أن الثقة العالية للمرضى بخدمات المركز وصلت خلال العام الماضي إلى 93%.

بينما بلغت نسبة الرضاء عن خدمات المركز إلى 95% ونسبة السعادة 91%.

وأكدت الدكتورة أمجاد المرزوقي أهمية العلاج بغاز الأوزون ودوره الفاعل في علاج حالات مرضية مختلفة كالآلام المزمنة والإجهاد البدني والانهاك المصاحب لأعباء الحياة العصرية وتحسين حالات مرضى التوحد وزيادة التركيز والتواصل والتحصيل العلمي للمريض.

وأوضحت أن المركز يقوم بمعالجة العديد من الحالات المرضية المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز العصبي وأمراض الجهاز الدوري ومضاعفاتها وأمراض الجهاز المناعي وأمراض الغدد الصماء والاستقلاب مثل السكري ومضاعفاته والتوحد والاضطرابات الهرمونية والأمراض الجلدية والإجهاد العضلي ومتلازمة الإجهاد العام لمضاعفات العلاج الكيماوي والانزلاق الغضروفي.