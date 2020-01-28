تطبيق ذكي في الفجيرة يجمع 90 طناً نفايات مفرزة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أشار المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة إلى أن أبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها البلدية تطبيق Think Green الذي يعمل على توفير بيئة صحية نظيفة وصديقة للمواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة.

حيث نجح التطبيق مؤخراً في تجميع المخلفات القابلة لإعادة التدوير مثل العبوات البلاستيكية والمعدنية والورق عبر التطبيق الإلكتروني لبلدية الفجيرة بلغت كميتها 90 طناً من النفايات القابلة للتدوير من خلال 89 مشاركاً.

موضحاً أن البلدية أطلقت البرنامج ضمن مبادرة منجمي لتعزيز مفهوم فرز النفايات من المصدر لدى أفراد مجتمع الفجيرة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الالتزام نحو الاستدامة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة.

حيث يتسنى من خلال المبادرة للعميل معرفة البيانات الخاصة به بكميات النفايات القابلة لإعادة التدوير المتولدة منه وأوقات الطلبات وتجميعها كما يمكنه تقديم طلب التجميع في أي وقت، وينصب التركيز الأساسي على تحسين جمع النفايات وإدارتها إلى جانب توفير آلية ذكية للمشاركة المجتمعية.

ثلاث مراحل

وقال الأفخم تضمنت المبادرة ثلاث مراحل أولها كانت مشاركة موظفي بلدية الفجيرة في التطبيق وفرز النفايات من منازلهم بمشاركة 50 موظفاً، أما المرحلة الثانية مشاركة تشمل المؤسسات والمعاهد التعليمية في الإمارة والمؤسسات الحكومية والمحلية في الإمارة، أما المرحلة الثالثة إضافة أنواع أخرى من النفايات مثل النفايات الطبية الناتجة من المنشآت الصحية، ومخلفات الشحوم والزيوت الناتجة من المنشآت الغذائية.