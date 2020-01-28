مجلس شباب «كهرباء الشارقة» يناقش البصمة الكربونية

المصدر: (الشارقة - البيان)

ناقشت الجلسة السادسة لمجلس شباب هيئة كهرباء ومياه الشارقة تأثير أنماط السلوكيات على البصمة الكربونية وضرورة تبني استراتيجيات مستقبلية لتخفيض الانبعاثات الكربونية في ظل التسارع في التطور العمراني والاقتصادي والبشري.

وطرحت الجلسة عدداً من المعايير الخاصة بتحسين مؤشر الأداء البيئي وتخفيض الانبعاث الكربونية، خاصة وأن سلوك الأفراد يلعب دوراً أساسياً في التأثير على نسبة التلوث التي تزيد نتيجة استهلاك الموارد بشكل خاطئ. وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن التلوث الكربوني يعد من التحديات الرئيسية التي تحتاج لتضافر الجهود مع كل الجهات للعمل على تقليلها باستخدام الأنظمة الذكية التي تطرح حلولاً ووسائل لخفض هذه الانبعاثات والاستخدام الأمثل للأجهزة، كذلك بناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي البيئي بالمخاطر التي تنطوي عليها ظاهرة تغيّر المناخ .