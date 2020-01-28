رئيس كازاخستان: خطة استثمارات مشتركة بـ11 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

شهد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، مساء أمس، فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الكازاخستاني الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرف التجارة والصناعة بالدولة في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

حضر الملتقى معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة، وعدد من رؤساء غرف الإمارات، وحميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرف.

وأكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في كلمة له، قوة العلاقات بين الإمارات وكازاخستان، مشيراً إلى أن العلاقات بين الدولتين تمتد لأكثر من 28 عاماً. وأوضح أن الإمارات هي الشريك الرئيس والأكبر لكازاخستان في المنطقة، مشيراً إلى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وأوضح أن لدى البلدين خطة طموحة لزيادة الاستثمارات المشتركة بينهما إلى 11 مليار دولار، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان تزيد حالياً عن 2.1 مليار دولار، بينما تصل الاستثمارات الكازاخستانية في الإمارات إلى نحو مليار دولار.

فرص استثمارية

وأكد معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن الملتقى يأتي جزءاً من الجهود المشتركة لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة. وأشار إلى زيادة التبادل التجاري بين الدولتين بشكل ملحوظ من 273 مليون دولار في 2015 إلى ما يقارب 415 مليون دولار في 2018.

مؤكداً أن المستثمرين الإماراتيين يستهدفون اغتنام الفرص الاستثمارية المتوفرة في كازاخستان، وكشف عن أن دولة الإمارات تستثمر حالياً في كازاخستان بما يقارب ملياري دولار، وتعتبر الإمارات من أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في كازاخستان على مدى الـ 15 عاماً الماضية.

ونوه معالي الصايغ إلى أن لدى دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان فرصاً استثمارية كبيرة ستعمل على زيادة التعاون الاقتصادي المشترك فيما بينهما وفي العديد من القطاعات، وخصوصاً في قطاعات الطيران والطاقة والمعادن الأساسية والأدوية والخدمات المالية والأمن الغذائي.

كما أشار إلى الشراكة مع شركة ديجيتال سبرينغ فينتشرز، وهي أول شركة كازاخستانية تعمل في سوق أبوظبي العالمي، مؤكداً الترحيب بالمزيد من الشركات ومجالات الأعمال الراغبة في المشاركة في منصة سوق أبوظبي العالمي بهدف تعزيز وجودهم في السوق المحلية.

وشهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الجانبين الإماراتي والكازاخستاني، شملت قطاعات اقتصادية في المجال التعليمي ومجال الصناعات الزراعية ومجال الخدمات اللوجستية.