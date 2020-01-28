محمد بن زايد: نسعى إلى تعزيز علاقــاتنا مع كازاخستان بما يخدم مصالحنا المـشتركة

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، أمس، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وكازاخستان لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.

وقال سموه عبر «تويتر»: «شهدت ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين.. نسعى إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا المشتركة».

شملت مراسم تبادل مذكرات التفاهم - التي جرت في قصر الوطن بأبوظبي - التالي:

مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال صناعات البتروكيماويات تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ونورلان نوغاييف وزير الطاقة في كاراخستان.

مذكرة تفاهم في المجالات التجارية تبادلها من جهة الدولة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومن جهة كازاخستان باخيت سلطانوف وزير التجارة والتكامل.

مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ومركز أستانا المالي الدولي تبادلها مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ومن جانب كازاخستان قايرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي الرئيس التنفيذي بالإنابة /‏ وزارة التجارة والتكامل.