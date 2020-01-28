محمد بن زايد: الإمارات ملتزمة بدعم السلام وتعزيز التسامح والتعايش

المصدر: أبوظبي - وام

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة الثابتة القائمة على الالتزام بدعم السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز التسامح والتعايش على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة.

وقال سموه:«إن الإمارات وكازاخستان تعملان على تعزيز العمل المشترك داخل منظمة التعاون الإسلامي، والحفاظ على وحدة المنظمة وتفعيل دورها في مواجهة التحديات». مؤكداً سموه أن كازاخستان تعد ركناً مهماً من أركان العمل الإسلامي المشترك.

وعبر سموه عن ثقته الكاملة في أن تسهم زيارة رئيس كازاخستان لدولة الإمارات في تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالعلاقات في المجالات كافة إلى مستويات أعلى.

وتناولت المباحثات بين الجانبين «التي عقدت في قصر الوطن في أبوظبي» العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن الأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برئيس كازاخستان ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وقال سموه مخاطباً قاسم جومارت توكاييف: «أود من فخامتكم نقل تحيات صاحب السمو رئيس الدولة وتحياتي إلى «أبو الأمة» الصديق العزيز نور سلطان نزارباييف الذي كان له دور متميز مع الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في تعزيز العلاقات بين الإمارات وكازاخستان من خلال علاقة الصداقة القوية التي ربطت بين الزعيمين التاريخيين لسنوات طويلة».

وأشار سموه إلى أن العلاقات بين الإمارات وكازاخستان منذ إقامتها تتسم بالقوة والعمق والخصوصية، ودولة الإمارات تعطي أهمية كبيرة للعلاقات مع جمهورية كازاخستان خاصة أن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة ومتنوعة، وأشاد سموه بنتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين الذي عقد في أبوظبي خلال سبتمبر الماضي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:«أن التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان تطور وتضاعف خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لكازاخستان عربياً، كما تعد كازاخستان المركز الرئيسي للاستثمارات الإماراتية في منطقة آسيا الوسطى».

ونوه سموه بالتعاون الكبير بين الإمارات وكازاخستان في مجال الفضاء، مشيراً إلى انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي من قاعدة «بايكونور الفضائية» الكازاخية، وأكد سموه أن الإمارات حريصة على توسيع وتعميق هذا التعاون في مجال الفضاء مع كازاخستان خلال الفترة القادمة.

ودون سموه عبر «تويتر»: «أرحب بالصديق قاسم جومارت توكاييف في أول زيارة له إلى الدولة بعد توليه مهامه رئيساً لكازاخستان، علاقاتنا تاريخية، تأسست على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل، ولقاؤنا اليوم يمثل فرصة متجددة لمواصلة تعزيز وتقوية روابط شراكتنا الثنائية».

ومن جانبه أعرب رئيس كازاخستان عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، وقال: «إن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى بصفتي رئيساً لكازاخستان، وتدل على أنها من أولويات السياسة لدينا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «أنتهز هذه الفرصة لأنقل تحيات الرئيس الأول نور سلطان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان». وقال: «إن العلاقات بين الإمارات وكازاخستان متميزة وبفضلها وصلنا إلى نتائج ملموسة أشرتم إليها سموكم في حديثكم».

وأضاف الرئيس قاسم جومارت توكاييف:«تربطنا علاقات الصداقة المخلصة وثقتي كاملة في أن آفاق العلاقات بيننا واسعة وكبيرة وهدف زيارتي إعطاء دفعة جديدة من التقدم لهذه العلاقات». وذكر «أن الوقت لا يتوقف ولذلك لابد أن نبحث عن سبل جديدة من التعاون والتفاعل بيننا».

وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتفل العام المقبل بالذكرى الـ50 للاتحاد، وجمهورية كازخستان بالذكرى الـ30 للاستقلال وهي مرحلة مهمة لكازاخستان.

وأضاف:«خلال الـ28 عاماً من إقامة العلاقات الدبلوماسية التي أرسى قواعدها الرئيس الأول نور سلطان والمغفور له الشيخ زايد تأسست علاقات قوية وصلبة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وهناك نشاط كبير بين رجال الأعمال بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك 350 مؤسسة مشتركة بيننا، ولابد أن نشير إلى مجمع أبوظبي بلازا الذي سيكتمل في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان بناؤه قريباً».

وقال:«هذه الإنجازات تحققت بفضل العلاقة الأخوية والودية التي جمعت الرئيس الأول وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إضافة إلى دور سموكم شخصياً في تعزيزها وتطويرها».

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لقاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية.

ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وفارس المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد الخيرية والإنسانية، وعدد من المسؤولين.

فيما حضرهما من جانب كازاخستان الوفد المرافق للرئيس، مختار تيليوبيردي وزير الخارجية، ومورات نور توليوف مساعد الرئيس وقانات بوزيمبايف مساعد الرئيس، وألتاي كولغينوف عمدة العاصمة مدينة نور- سلطان، وقايرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستان المالي الدولي.

وباخيت سلطانوف وزير التجارة والتكامل، وأسقار جوماغالييف وزير التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الفضاء الجوي، ونورلان نوغاييف وزير الطاقة وايرلان باتاكوف رئيس الشؤون الرئاسية، ومادي أتامقولوف رئيس المراسم الرئاسية، وتيمور سليمينوف نائب رئيس الإدارة الرئاسية.

وقالموخانبيت قاسيموف رئيس جهاز الحرس الوطني وإيرميك ساغيمبايف رئيس الحرس الرئاسي، وبيريك والي المتحدث الصحفي باسم الرئيس، وماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة وعدد من المسؤولين.

ودون رئيس كازاخستان في سجل كبار الزوار في قصر الوطن كلمة أكد خلالها تميز العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

معرباً عن ثقته بتطور هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأوسع في مختلف المجالات.وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استقبل أمس، قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي .

حيث عزف السلام الوطني لجمهورية كازاخستان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف، واصطفت ثلة من حرس الشرف وفرقة الفنون الشعبية ترحيباً بزيارته، بعدها صافح قاسم جومارت توكاييف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس كازاخستان.

سموه

› زايد ونور باييف كان لهما دور متميز في تعزيز العلاقات بين الإمارات وكازاخستان

› نعمل على تعزيز العمل المشترك داخل منظمة التعاون الإسلامي والحفاظ على وحدتها

› التبادل التجاري بيننا تضاعف وحريصون على توسيع وتعميق التعاون الفضائي

› الزيارة تعد الأولى بصفتي رئيساً وتدل على أن الإمارات من أولويات السياسة لدينا

› العلاقات بين الإمارات وكازاخستان متميزة وبفضلها وصلنا إلى نتائج ملموسة

› الوقت لا يتوقف ولذلك لابد أن نبحث عن سبل جديدة من التعاون والتفاعل بيننا

توكاييف