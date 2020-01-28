سفير كازاخستان لـ « البيان »: قيم مشتركة تمكن البلدين مـن تحقيق النجاح

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

قال ماديار مينيلبيكوف، سفير كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن العلاقات بين البلدين تتميز بمستوى عالٍ من التفاعل الاقتصادي والسياسي والتنموي،.

حيث التقارب والمواقف المشتركة المتفق عليها بين الجانبين حول جميع القضايا الدولية الرئيسية المهمة، ووصف تلك العلاقات بأنها تاريخية ممتدة ولأكثر من 27 عاماً، وأنها تعتمد على قيم ورؤى مشتركة تمكن الطرفين للمساهمة في تحقيق التنمية والنجاح الرائد والمتميز لكلا البلدين.

وأوضح مينيلبيكوف لـ «البيان» بأن كازاخستان تمثل وجهة استراتيجية لدولة الإمارات استثمارياً وتجارياً، وقال «نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات وفقاً لرؤية القيادة الكازاخية ممثلة في الرئيس توقاييف وإدارته، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز الإطار التمويلي ودفع عجلة المشاريع التنموية بين الدولتين».

مشيراً إلى تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وكازاخستان، بل وصعودها لمزيد من النمو والتطور، تماشياً مع معدلات النمو المرتفعة في البلدين وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال مينيلبيكوف إن زيارة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد الزيارة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في كازاخستان تصب في هذا الإطار، فالإمارات تعتبر شريكاً ومستثمراً رئيسياً في كازاخستان.

مؤكداً حرص الجانبين على تعزيزها في المرحلة المقبلة واستمرار القيادة الكازاخية في العمل لتعزيز وتطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، وخاصةً في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن زيارة الرئيس توكاييف إلى الإمارات ستفتح مزيداً من الفرص لنمو وتطور العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بالاستفادة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار في كلتا الدولتين، خاصة وأن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين مرشح لزيادة كبيرة في السنوات المقبلة.

وأضاف السفير أن الزيارة تعزز أيضاً مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبني أسساً قوية لانطلاقها إلى مستويات أرحب، وقال: إنها تأتي في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن توقيت هذه الزيارة مهم جداً، خاصة بما تمر به المنطقة بالعديد من المتغيرات التي تستدعى التنسيق بين البلدين، مشدداً على أن العلاقات الإماراتية الكازاخية، تتسم بالتقارب والتفاهم المشترك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين.

ووصف سفير كازاخستان النتائج المترتبة على الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بالناجحة في شتى القطاعات.

وأكد السفير مينيلبيكوف بأن الزيارة تؤكد أيضاً رغبة القيادتين في متابعة متواصلة ودقيقة لنتائج اللقاءات المستمرة في شتى المجالات التي تتم بين قيادتي البلدين، ودفع العلاقات بينهما إلى آفاق أوسع على أسس قوية.

وقال: «أعتقد بأن هذه الزيارة ستساهم في توطيد عرى الصداقة والتعاون بين الإمارات وكازاخستان، وإنني أعمل هنا ضمن وفد البعثة الدبلوماسية الكازاخية بدولة الإمارات منذ سنوات طويلة، ومن واقع علاقاتي مع أصدقائي في هذه الدولة، أؤكد أن التطورات المقبلة التي ستشهدها العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الدولتين، بل ولن يكون لها حدود».

ولفت مينيلبيكوف إلى أن العلاقات الاستثمارية والتجارية شهدت طفرة غير مسبوقة بين الجانبين سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات، أو النجاح في التوصل لحلول العديد من المشكلات الاستثمارية القائمة.

أكد ماديار مينيلبيكوف، السفير الكازاخي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حرص كازاخستان على المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020، حيث تُجرى الاستعدادات على قدم وساق لإخراج الجناح الكازاخي في المعرض بصورة مشرفة تعكس الإمكانيات والقدرات، والفرص الاستثمارية المتاحة في كازاخستان،

ولفت إلى الحدث التاريخي الممثل في رحلة أول رائد فضاء في الإمارات هزاع المنصوري من قاعدة بايكونور الكازاخستانية إلى المحطة الفضائية الدولية، مما يؤسس لعلاقات وتعاون فضائي مستقبلي على أوسع نطاق بين البلدين.

وتطرق السفير الكازاخي إلى ملامح نجاح وتميز العلاقات بين كازاخستان والإمارات التي تبدو واضحة في نموها وازدهارها عاماً بعد عام وخاصة في المجال الاستثماري والتجاري والثقافي والدبلوماسي، مشيراً إلى حجم الاستثمار بين البلدين واعتبار الإمارات أقوى شريك استثماري وتجاري في المنطقة.