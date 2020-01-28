محمد بن فيصل القاسمي ينشئ وقفا للماجستير بجامعة باريس الثانية ب 6 ملايين درهم

المصدر: (الشارقة - وام )

خصص الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجموعة «ام بي اف» الوطنية وقرينته الشيخة روضة بنت مكتوم آل مكتوم 6 ملايين درهم وقفاً لبرنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي الذي تقدمه جامعة باريس الثانية (بانتيون أساس) الفرنسية إحدى أعرق جامعات العالم بهدف دعم الجامعة في تطوير المهارات الوظيفية والإلمام التام بالقوانين التجارية.

وبالأخص للموظفين ذوي خلفية غير قانونية، وكذلك للقانونيين المتميزين والذين يسعون لتطوير كفاءاتهم ومواكبة المستجدات القانونية على نطاق دولي وهو برنامج تنفيذي يشحذ الطاقات الريادية ويزود المنتسبين إليه بأسس التمكين الإضافية للتقدم المهني.