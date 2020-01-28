قرقاش: الإمارات نجحت في تحدي التنمية والازدهار برؤية قيادة واعية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات نجحت في تحدي التنمية والازدهار، ليس بالنفط وحده، بل عبر رؤية وجهد قيادة واعية ورشيدة.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «نجحت الإمارات في تحدي التنمية والازدهار، ليس بالنفط وحده، فالعديد من الدول النفطية أهدرت الفرص التي لاحت أمامها ولم تستثمر الثروة لبناء الازدهار والتنوع الاقتصادي المنشود، ولم تؤسس للمجتمع المنفتح الذي يحاكي تطلعات الأجيال الشابة».

وأضاف: «بل نجحت الإمارات عبر رؤية وجهد قيادة واعية ورشيدة أدركت مبكراً معالم النموذج الناجح. ونجحت من خلال قراءة واعية للعالم حولها ومن خلال الالتزام بالاقتصاد الحر والتنافسي وما يستلزمه ذلك من حوكمة رشيدة مرتكزة على العدالة والشفافية».

وتابع: «ونجحت لأنها تبنت مساراً اجتماعياً منفتحاً على العالم، متسامحاً مع القوميات والأديان، رافضاً التطرف والعنصرية.. قناعات أنتجت مجتمعاً جاذباً وممارسات أثمرت نموذجاً مزدهراً ينطلق من الخليج العربي ليُلهم العالم العربي والمحيط الإقليمي».

إلى ذلك، التقى معالي أنور قرقاش أمس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وثمّن قرقاش - خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - الجهود التي قام بها الزياني خلال ولايتيْه في الأمانة العامة لمجلس التعاون في فترة كانت مليئة بالتحديات.

وقال معاليه إنّ الزياني «وعلى مدى ثماني سنوات ونيّف أدار الأمانة العامة لمجلس التعاون وتعامل مع الملفات الصعبة بحنكة وحكمة».

كما التقى قرقاش، روبرت دوغلار المبعوث الخاص لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الألمانية إلى منطقة أفريقيا - جنوب الصحراء والساحل وبحث معه عدداً من التطورات الدولية.وتبادل معاليه مع المسؤول الألماني - خلال اللقاء الذي جرى أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي - وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة شمالي أفريقيا والساحل.