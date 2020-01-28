«الهلال» ترعى مبادرة لتجهيز 3440 طرداً غذائياً للعمال

المصدر: دبي - البيان

قام مكتب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دبي برعاية مبادرة خيرية لتجهيز 3440 طرداً غذائياً شارك فيها نحو 300 شخص يمثلون شركة دغريس 24 وعملاءهم، وتمت الفعالية في فندق غراند حياة بإمارة دبي بحضور محمد عبدالله الحاج الزرعوني مدير مكتب الهلال الأحمر في دبي، وسلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة في أبوظبي.

وقال محمد الزرعوني: يسعدنا أن نكون جزءاً من مبادرة إنسانية وخيرية تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، وأصحاب الحاجة من أسر الأيتام والعمال ونحوهم، كما نبتهج بهذه المشاركات الكبيرة التي تقوم بها جهات عدة في الدولة.